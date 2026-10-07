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Pamukkale'de yolda alev topuna dönen otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Pamukkale Atalar Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı; Denizli itfaiyesinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pamukkale'de yolda alev topuna dönen otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Olayın gelişimi:

Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kayalık Şubesi ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç:

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ARAÇ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI...

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ARAÇ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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