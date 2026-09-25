Pamukören'de cami ve rehberlik çalışmaları yerinde değerlendi

Pamukören'de değerlendirme toplantısı:

Kuyucak İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı, Pamukören Mahallesi'nde görev yapan din görevlileriyle bir araya gelerek mahallede yürütülen din hizmetlerini gözden geçirdi. Toplantı, bölgedeki hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik tespit ve önerilerin paylaşılmasına odaklandı.

toplantının odağı:

Görüşmede cami hizmetleri ile mahalle sakinlerine yönelik dini rehberlik faaliyetleri ayrıntılı şekilde ele alındı. İmam-hatip ve müezzinlerin saha deneyimleri değerlendirildi, ibadet hizmetlerinin düzeni ve cemaatle iletişimin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

saha çalışmaları ve projeler:

Katılımcılar, sahada yürütülen çalışmaların koordinasyonu ve devam eden projelerin durumu hakkında bilgi verdi. Toplantıda, din hizmetlerinin mahalle genelinde daha etkin yürütülmesine yönelik pratik öneriler ve görev dağılımı konularında görüş alışverişi yapıldı.

Son bölümde Kuyucak İlçe Müftülüğü toplantıya katılanlara teşekkür etti; Mehmet Emin Avcı ve din görevlilerine çalışmalarında başarılar dilendi ve takip edilecek adımlar için kısa vadeli planlar kararlaştırıldı.

KUYUCAK İLÇE MÜFTÜSÜ MEHMET EMİN AVCI, PAMUKÖREN MAHALLESİ’NDE GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK MAHALLEDE YÜRÜTÜLEN DİN HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.