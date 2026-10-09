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Panama açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem ve bölgesel tsunami uyarısı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Panama'nın güneyinde 7.6 büyüklüğünde deprem bildirdi; merkez üssü La Pitaloza yakınlarında, derinlik yaklaşık 10 km, tsunami uyarıları yayımlandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Panama açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem ve bölgesel tsunami uyarısı

Panama açıklarında şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama'nın güney kesimlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü ilk olarak 8.0 olarak duyurdu, daha sonra 7.6 olarak güncelledi. Depremin merkez üssü, seyrek nüfuslu kırsal bir yerleşim olan La Pitaloza yakınları olarak kaydedildi ve sarsıntının yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

etki ve ilk gözlemler:

Sarsıntılar başkent Panama ile komşu Kosta Rika'da da hissedildi. Bölgede yaşayanların ev ve iş yerlerini tahliye ederek sokaklara çıktığı bildirildi; yetkililer hasar tespit ve durum değerlendirmesi çalışmalarını sürdürüyor. İlk resmi açıklamalarda can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

tsunami uyarısı ve kapsamı:

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından gelecek üç saat için Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve bazı Meksika kıyı kesimleri için tsunami uyarısı yayımladı. Uyarıda ayrıca Pasifik Okyanusu'ndaki Hawaii ada eyaleti için de tsunami riski olduğuna dikkat çekildi.

Yerel yetkililer ve kurtarma ekipleri, kıyı yerleşimlerinde olası dalga etkilerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve resmi uyarıları izlemeye çağırdı. Olayla ilgili bilgilerin güncellenmesi bekleniyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama&#039;nın güney kesimlerinde 7.6 büyüklüğünde deprem...

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama'nın güney kesimlerinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Kolombiya ve Ekvador'un yanı sıra Orta Amerika'nın Pasifik kıyısındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yayımladı.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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