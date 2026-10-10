Panama'da sarsıntı dalgası: büyüklük 7.7'ye revize edildi, 27 yaralı

Panama'da 7.7 büyüklüğünde deprem ve artçıların etkileri

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) dün Panama'da kaydedilen depremin büyüklüğünü son değerlendirmesinde 7.7 olarak revize etti. Panamalı yetkililer, sarsıntıda can kaybı olmadığını, ancak toplam 27 kişinin yaralandığını bildirdi.

sarsıntının teknik ayrıntıları:

Panama Üniversitesi Jeoloji Bilimleri Enstitüsü, ilk sarsıntının yerel saatle 12.56'da kaydedildiğini ve büyüklüğünün 7.2, derinliğinin ise 4 kilometre olduğunu açıkladı. Uzmanlar, saat 17.30'a kadar biri 6.9 büyüklüğüne ulaşan ve bir kısmı 5.0'ı aşan 40'tan fazla artçı meydana geldiğini belirtti. USGS, depremi ilk olarak 8.0, ardından 7.6 olarak duyurmuş, ardından yoğun veri değerlendirmesi sonucunda değeri 7.7 olarak güncellemiştir.

altyapı ve yaşam üzerindeki etkiler:

Deprem başkent Panama başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde ve komşu ülkelerde hissedildi; binalarda ve yollarda maddi hasar oluştu. Panama Ulusal Acil Durum Operasyonları Sorumlusu Rene Garcia, yapılan açıklamada can kaybı olmadığını vurgularken, yaralananların tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Panama Ulusal Su ve Kanalizasyon Enstitüsü (IDAAN), bazı su arıtma tesislerinde elektrik kesintileri nedeniyle üretimin durdurulduğunu veya kısıtlandığını açıkladı. Sarsıntının hemen ardından birçok vatandaş binaları ve iş yerlerini terk ederek sokaklara çıktı ve hükümet acil durum ekiplerini seferber etti.

Tocumen Uluslararası Havalimanı'nda önlem amaçlı geçici durdurmalar nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşandı; tahliye ve kontrollerin ardından uçuşlar kısa sürede normale döndü ve yetkililer faaliyetleri engelleyecek bir hasar tespiti olmadığını bildirdi. Panama Kanalı Otoritesi ise kanal faaliyetlerinin normal şekilde sürdüğünü, bölgede acil durum prosedürlerinin devreye alındığını ve tesislerde incelemelerin yapıldığını açıkladı. Panama Sivil Savunma Kurumu, merkez üssüne yakın bölgelerde muhtemel hasarları belirlemek amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

Uzmanlar, Panama'nın Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığını, bu kuşağın yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğunda volkanik oluşumlar ve yüksek sismik hareketlilik barındırdığını hatırlatıyor; bu nedenle artçı sarsıntıların ve teknik incelemelerin takip edilmesinin önemine işaret ediliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) dün Panama'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.7 olarak revize ederken, Panamalı yetkililer depremde 27 kişinin yaralandığını açıkladı.