Panathinaikos Telekom Center'da fenerbahçe'yi 92-74 yendi

Euroleague 4. hafta mücadelesinde ev sahibi Panathinaikos, Telekom Center'da oynanan karşılaşmada 92-74 ile galip geldi. Maç boyunca ev sahibi ekip hücumda daha etkili görünürken son periyotta farkı belirginleştirdi.

maç sonucu ve öne çıkanlar:

Karşılaşma ilk periyotta 27-27 eşitlikle geçildi. Devre 46-41 Panathinaikos üstünlüğüyle tamamlandı, üçüncü periyot ise 64-64 beraberlikle sona erdi. Son bölümde ev sahibi takım skorda kontrolü eline alarak maçı 92-74 kazandı.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

Panathinaikos - Başantrenör: Zeljko Obradovic

Guerschon Yabusele 8, Kostas Mitoglou 8, Penagiotis Kalaitzakis, Lefteris Mantzoukas 2, Jerian Grant, Nigel Hayes 19, Sylvain Francisco 17, Mathias Lessort 19, Isaac Bonga, Brancou Badio 7, Nikos Rogkavopoulos 10, Moustapha Fall 2

Fenerbahçe - Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Braxton Key 13, Shavon Shields 6, Talen Horton Tucker 9, Marcus Bingham Jr. 5, Trent Forrest 2, Wade Baldwin 9, Will Clyburn 6, Nicolo Melli 9, Sertaç Şanlı, Johnny Juzang 10, Chris Silva 2, Ignas Sargiunas 3

Panathinaikos'ın galibiyeti, ev sahibi ekibin hücum verimliliği ve son periyottaki konsantrasyonu sayesinde geldi; Fenerbahçe ise bazı periyotlarda dengeyi sağlasa da skor üstünlüğünü koruyamadı.

FENERBAHÇE, EUROLEAGUE 4. HAFTA MAÇINDA DEPLASMANDA YUNAN EKİBİ PANATHİNAİKOS'A 92-74 MAĞLUP OLDU.