Pancar Deposu'nda küratörlük konuşmaları: kenti odağa alan yeni söyleşi dizisi

Pancar Deposu'nda yeni bir söyleşi serisi:

Nilüfer Belediyesi, kentin kültürel ve akademik tartışma hayatını güçlendirmeye yönelik yeni bir adım attı. Pancar Deposu ev sahipliğinde başlatılan Küratörlüğün 5N1K’sı söyleşi dizisi, sanat, sosyal bilimler ve kültür politikalarını kesiştiren katılımcı bir platform yaratmayı hedefliyor.

Programın odağı ve ilk buluşmanın öne çıkanları:

Söyleşiler kenti bir küratöryel malzeme olarak ele almayı amaçlıyor; mekan, kent belleği, kurumlar ve halkla ilişkiler gibi konular üzerinden disiplinlerarası tartışmalar teşvik edilecek. Dizinin açılış oturumu "Kenti Küratöryel Bir Malzeme Olarak Düşünmek" başlığıyla gerçekleşti. Oturumun moderatörlüğünü Çağrı Mutlu Dalgıç üstlendi, ilk konuk ise Melis Golar oldu. İlk buluşma, kent odaklı küratöryel pratiklere dair örnekleri ve tartışma alanlarını izleyiciyle buluşturdu.

Söyleşi takvimi ve gelecek konuklar:

Dizi, her ay farklı bir uzmanın katılımıyla devam edecek. Programın sonraki buluşmalarında Kasım ayında Amira Arzık "Performans ve Arşive Dair" başlıklı konuşmasıyla, Aralık ayında Aslı Seven "Küratörlük ve Kurumsal Altyapılar" ile, Ocak ayında ise Ebru Nalan Sülün "Merkez ve Çevre Ekseninde Küratörlük" başlığı altında katılımcılarla bir araya gelecek.

Söyleşi dizisi, kent bağlamında üretim ve politika ilişkilerini görünür kılmayı, farklı aktörleri bir araya getirerek disiplinler arası diyalogları güçlendirmeyi amaçlıyor. Katılımcı yapısı ve aylık program akışı, kentin güncel kültürel gündemine katkı sağlamayı hedefliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN PANCAR DEPOSU’NDA BAŞLATTIĞI YENİ SÖYLEŞİ DİZİSİ “KÜRATÖRLÜĞÜN 5N1K’SI” İLK KONUĞUNU AĞIRLADI. HER AY FARKLI BİR İSMİN YER ALACAĞI PROGRAMIN İLK OTURUMU, MODERATÖRLÜĞÜNÜ ÇAĞRI MUTLU DALGIÇ’IN ÜSTLENDİĞİ MELİS GOLAR’IN KONUK OLDUĞU "KENTİ KÜRATÖRYEL BİR MALZEME OLARAK DÜŞÜNMEK" BAŞLIKLI SÖYLEŞİYLE GERÇEKLEŞTİ.