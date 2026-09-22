Pancarköy faciasında şehit oğlu için 45. yıla üç gün kala annesi vefat etti

Facianın kronolojisi:

22 Eylül 1981 tarihinde Kırklareli'nin Pancarköy köyünde düzenlenen Yıldırım-81 tatbikatı sırasında yaşanan kazada, Northrop F-5 tipi bir savaş uçağının içtima halindeki askerlerin üzerine düşmesi sonucu pilot dahil 65 asker şehit oldu. O kazada Jandarma Er Yaşar Demiral de hayatını kaybetti ve aileye şehadet haberi ulaştı.

Olay sonrası Demiral ailesi için acı haberler bitmedi; aile, yaşanan kayıplarla yıllar boyunca mücadele etti.

Ailede ardışık kayıplar:

Bartın'ın Terkehaliller köyünde yaşayan Gülizar-Hüseyin Demiral çiftinin çocukları kısa aralıklarla yaşamını yitirdi. Şehadet haberini aldığı sırada ağabeyinin 14 yaşında kardeşi olan Hüseyin Demiral, ağabeyinin ölümünden 4 yıl sonra Bartın'da geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.

1988'de aile, 18 yaşındaki Hayriye Demiral'ı akciğer kanseri nedeniyle kaybetti. Ailenin babası, maden emeklisi Hüseyin Demiral ise madenci hastalığı (pnömokonyoz) nedeniyle 2003 yılında vefat etti.

Son veda ve anma:

Oğlunun şehadetinin ardından 45 yıl boyunca acı ve hatıralarla yaşayan 92 yaşındaki Gülizar Demiral, bir süredir tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde rahatsızlığı nedeniyle yatıyordu. Demiral, 18 Eylül Cumartesi günü hayatını kaybetti ve oğlunun mezarının yanına defnedildi; bu vefat, oğlunun şehadetinin 45. yıl dönümüne 3 gün kala gerçekleşti.

Cenaze törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kent protokolü, şehit ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Geçmiş aylarda da hastanede kendisini ziyaret eden isimler arasında AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz yer almıştı.

Şehidin hayatta kalan kardeşleri ve yeğenleri, hem kaybettikleri anneannelerinin hem de biri şehit üç kardeşin mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Yeğenlerden Serkan Demiral ve şehidin kardeşlerinden Hütice Demiray törene katılarak aile tarihindeki ardışık kayıpları ve yaşadıkları acıyı aktardı.

Demiral ailesinin mezarlığa her gelişinde eski acılar tazelendi; yakınlar, hayatını kaybedenlerin mekanları için dua ederek aileye sabır diledi.

ŞEHİDİN HAYATTA KALAN KIZ KARDEŞLERİ VE YEĞENLERİ, TERKEHALİLLER KÖYÜ'NDEKİ AİLE MEZARLIĞINA GİDEREK, YAN YATAN YAKINLARI ZİYARET EDEREK DUA ETTİ.