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Pancarköy'de 45 yıldır unutulmayan 65 şehit anıldı

Kırklareli'nin Pancarköyünde 1981'de F-5'in düşmesi sonucu şehit olan 65 asker, Vali Uğur Turan ve askeri yetkililerin katılımıyla anıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pancarköy'de 45 yıldır unutulmayan 65 şehit anıldı

Pancarköy şehitliği'nde anma töreni:

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de, 1981 yılında gerçekleştirilen 'Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı' sırasında F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesiyle şehit olan 65 asker için anma töreni düzenlendi. Olayın yıl dönümünde düzenlenen tören, şehitlerin anısını yaşatmayı amaçlayan resmi ve sivil katılımlı bir program olarak gerçekleşti.

Törene katılım ve program:

Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 5’inci Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Babaeski Zırhlı Tugay Komutanı Vekili Kurmay Albay Hüseyin Erdönmez ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, resmi protokol konuşmaları ve anma etkinliklerinin ardından süregelen ziyaretlerle şekillendi.

Anma ritüelleri ve ziyaretler:

Tören, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından şehitler için saygı atışı yapıldı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dualar edildi. Katılımcılar mezarları tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı, su dökerek mezarlara saygı gösterdi.

Şehit yakınları ile yetkililer arasında taziyeler iletildi ve yakınların dile getirdiği anılar dinlendi. Program, şehit aileleriyle yapılan sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Tören boyunca hüzünlü ve saygılı bir hava hakimdi; katılımcılar şehitlerin hatırasını canlı tutmanın önemine vurgu yaptı.

Pancarköy şehitleri 45. yılında törenle anıldı

Pancarköy şehitleri 45. yılında törenle anıldı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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