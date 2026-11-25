Pandemiyle meslek değişikliği ve üretime geçiş:

Nagihan Şahin, Düzce'de yaşayan iki çocuk annesi bir girişimci. Pandemi öncesinde 13 yıl Kur'an kursu öğreticiliği yapan Şahin, pandemi döneminde görevlendirme yapılamaması nedeniyle meslek değişikliğine gitti ve ilgisini çektiği ahşap ve hediyelik eşya üretimine yöneldi. Kendi taleplerini karşılamak için dışarı yaptırdıkları ürünleri artık kendi atölyesinde üretme kararı aldı.

Şahin, üretimini Düzce Kadın Emeği Merkezinde sürdürüyor ve yaklaşık dört yıldır burada lazer kesimle başladığı işi, zaman içinde marka çalışmaları ve baskı teknolojileriyle geliştirdi. İşin teknik tarafını öğrenme sürecinde eşinin desteği de belirleyici oldu; eşinin çizimleriyle ürünleri tasarlayıp üretime geçirdi.

KOSGEB desteği süreci:

İşinin başlangıcında KOSGEB'in kadın girişimcilere yönelik desteklerinden faydalanan Şahin, başvuru öncesi eğitimlere katıldıktan sonra değerlendirme ve kurul süreçlerinden geçti. Kurumun sunduğu yüzde 90 hibe imkanından yararlanarak ihtiyaç duyduğu makineleri temin etti ve üretim kapasitesini artırdı. Bu hibe desteği, atölye kurulumunda ve makine yatırımlarında hız kazandırdı.

E-ticaretle yurt içi ve yurt dışına açılma:

Üretimin dijitalleşmesiyle birlikte Şahin, e-ticareti aktif kullanarak müşteri ağını genişletti. E-ticaret kanalları sayesinde sadece Türkiye'nin büyük şehirlerinden (İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir) değil, Ramazan ayına yönelik talep artışıyla Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Erzurum gibi illerden de sipariş alıyor. Buna ek olarak bireysel alımlarla Azerbaycan, Bulgaristan ve Fransa gibi ülkelere de gönderim gerçekleştiriyor; zaman zaman kargo barkodlarındaki şehirleri okumakta zorlandıklarını belirtiyor.

Üretim gamı lazer kesimle başlayıp markalama ile zenginleşirken, son aşamada UV baskı sistemine geçiş yapıldı. Bu ilerleme, hem ürün çeşitliliğini artırdı hem de siparişlerin kişiselleştirilmesine olanak tanıdı. E-ticaret kanallarının sunduğu erişim, atölyenin satışlarını coğrafi olarak genişletti.

Aile ekonomisine katkı ve mesleki gelişim:

Şahin, girişiminin aile ekonomisine doğrudan katkı sağladığını ve kendi mesleki gelişimi için faydalı olduğunu vurguluyor. Başlangıçta yalnızca lazer kesim yapan atölye, zamanla markalama ve UV baskı ekleyerek ürün kalitesini ve katma değerini yükseltti. Bu süreç, hem gelir getiren bir girişim olmasını sağladı hem de üretim bilgilerini ve tasarım yetkinliklerini geliştirmesine imkân verdi.

Sonuç olarak, Nagihan Şahin'in hikayesi; pandemi sonrası meslek değişikliğinin, doğru destek ve sabırla nasıl somut bir üretim ve pazarlama başarısına dönüştüğünü gösteriyor. Düzce Kadın Emeği Merkezi'ndeki atölye, yerel üretimi güçlendirirken e-ticaret sayesinde hem iç pazara hem de yurt dışına ulaşmayı sürdürüyor.

Pandemi sonrası yeni bir yol çizdi, üretimle büyüdü