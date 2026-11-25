Pandemiden mesleki dönüşüm:

Düzce'de yaşayan iki çocuk annesi Nagihan Şahin, pandemi sonrası 13 yıllık Kur'an kursu öğreticiliği deneyimini noktalamayıp mesleğini değiştirerek üretime geçti. Uzun yıllardır ilgi duyduğu ahşap ve hediyelik eşya sektörüne, kadın girişimcileri destekleyen programlar aracılığıyla adım attı. Bugün 4 yıldır Kadın Emeği Merkezinde üretim yapan Şahin, hobi olarak başladığı alanda profesyonelleşme sürecini tamamladı.

KOSGEB desteği ve üretim süreci:

Şahin, girişimcilik adımında KOSGEB'in kadınlara yönelik desteklerinden yararlandı. Dükkanı açtıklarında kurumun sağladığı yüzde 90 hibe katkısı ve eğitimleri takip ederek başvuru süreçlerini tamamladıklarını söylüyor. Eğitim, değerlendirme ve kurul onaylarının ardından makine desteğiyle atölyesini kuran Şahin, işini önce lazer kesim ile başlattı; ardından markalama ve UV baskı teknolojilerini ekleyerek ürün çeşitliliğini artırdı. Eşinin çizim desteğiyle teknik ve tasarımsal süreçleri geliştirirken, üretim yetkinliklerini kendi çabalarıyla öğrenmeye devam ettiğini vurguluyor.

E-ticaretle üç ülkeye açılma:

İnternet satış kanallarını etkin kullanan girişimci, e-ticaret sayesinde sadece Türkiye içindeki illere değil, zaman zaman yurt dışına da satış yaptıklarını belirtiyor. En çok gönderim yaptıkları ülkeler arasında Azerbaycan, Bulgaristan ve Fransa bulunuyor. Şahin, Türkiye'nin büyük şehirlerinden (İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir) düzenli sipariş aldıklarını; özellikle Ramazan dönemine yönelik hediyelik ürünler için Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Erzurum gibi illerden yoğun taleple karşılaştıklarını aktarıyor.

Aile ekonomisine katkı ve kişisel gelişim:

Girişimin hem aile bütçesine katkı sağladığını hem de mesleki gelişimine ivme kazandırdığını söyleyen Şahin, başlangıçta yalnızca lazer kesim yaptığını, zaman içinde markalama ve UV baskı sistemlerini ekleyerek üretimde ilerlediğini ifade ediyor. Eşiyle ortak çalışmanın ve KOSGEB desteklerinin sürece önemli katkı sunduğunu belirten girişimci, e-ticaretin müşteri kitlesini genişlettiğini ve üretim kapasitesini artırma motivasyonu verdiğini vurguluyor. Şahin'in hikâyesi, pandeminin yol açtığı mesleki kırılmanın kadın girişimciler için yeni fırsatlara nasıl dönüştüğünü gösteriyor.

DÜZCE'DE 13 YIL KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ YAPAN İKİ ÇOCUK ANNESİ NAGİHAN ŞAHİN, PANDEMİ SONRASINDA KOSGEB DESTEĞİYLE KENDİ İŞİNİ KURDU.