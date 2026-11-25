Kaza yeri ve araçların durumu:

Bolu D-100 Karayolu Çıkınlar Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinde seyir halinde olan 67 AFZ 324 plakalı panelvan ile aynı yönde ilerleyen 55 KT 316 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan kontrolünü kaybederek savruldu, önce yol kenarındaki direğe sonra da bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

Müdahale ve yaralanma:

Kazada panelvan sürücüsü F.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunan diğer araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma ve trafik akışı:

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın oluş nedenine ilişkin değerlendirme ve görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, ekipler olayın olduğu güzergahta güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kazanın ardından bölgede trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı; araçların kaldırılması ve incelemenin tamamlanmasının ardından yolun ulaşıma açıldığı öğrenildi.

BOLU’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN PANELVAN, SAVRULARAK ÖNCE YOL KENARINDAKİ DİREĞE, ARDINDAN AKARYAKIT İSTASYONUNUN TABELASINA ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.