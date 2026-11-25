Uzman uyarısı:

Acıbadem Bayındır Söğütözü Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fahri Yetişir, pankreas kanserinin sıklıkla erken evrelerde belirgin şikayet vermeden ilerlediğini ve bu nedenle geç dönemde teşhis edildiğini belirtti. Yetişir, hastalığın başarıyla tedavi edilebilmesi için erken tanının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Belirtiler ve ne zaman doktora başvurulmalı:

Yetişir, pankreas kanserinde sık rastlanan yakınmaların arasında açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, karın bölgesinde başlayıp sırta yayılabilen ağrı ve cilt ile gözlerde sararma (sarılık) olduğunu söyledi. Ayrıca, ileri yaşta aniden ortaya çıkan veya kontrolü zorlaşan yeni diyabet vakalarının, özellikle açıklanamayan kilo kaybı ile birlikte görülmesi durumunda pankreas kaynaklı hastalıklar açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzun süren, açıklanamayan ve zamanla artan şikâyetlerin ihmal edilmemesi; bu belirtiler görüldüğünde hekim tarafından kapsamlı değerlendirme yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Risk faktörleri ve tedavi yaklaşımları:

Yetişir, pankreas kanseri gelişiminde rol oynayan başlıca risk faktörleri olarak sigara kullanımı, obezite, kronik pankreatit ve ailede pankreas kanseri öyküsünü sıraladı. Ancak herhangi bir risk faktörü bulunmayan kişilerde de hastalığın gelişebildiğini belirterek, tüm olası vakaların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tedavi planında tümörün evresi belirleyici olmakla birlikte, cerrahi ile tümörün tamamen çıkarılabilmesi uzun süreli sağ kalım ve tedavi başarısı için en önemli fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor. Uygun hastalarda açık cerrahi yöntemlerinin yanı sıra laparoskopik ve robotik cerrahi seçenekleri de değerlendirilebiliyor. Cerrahiye ek olarak kemoterapi, seçilmiş olgularda radyoterapi ve belirli genetik özellikleri taşıyan hastalarda hedefe yönelik tedaviler uygulanabiliyor.

Yetişir, tedavi sürecinde Genel Cerrahi, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Gastroenteroloji ve Patoloji uzmanlarının birlikte değerlendirme yapmasının hastaya en uygun yaklaşımın belirlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Özetle, açıklanamayan kilo kaybı, karın-sırt ağrısı, sarılık veya yeni başlayan diyabet gibi şikâyetlerin göz ardı edilmemesi, risk faktörleri olan kişilerin düzenli takibi ve belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiği belirtildi.

ACIBADEM BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. FAHRİ YETİŞİR