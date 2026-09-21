panlı'dan berlin'e uzanan bir başarı hikâyesi

Panlı'dan Berlin'e uzanan başarı:

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen eyalet seçimlerinde Elif Eralp liderliğindeki Die Linke partisi birinci sırada yer aldı. Başarının haberini alan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Panlı Mahallesi sakinleri, hem gurur hem de heyecan duyduklarını söyledi. Eralp'in kökenine işaret eden mahalle halkı, kısa zamanda köye davet ederek kutlama bekliyor.

Mahalledeki sevinç ve beklenti:

Panlı Mahallesi Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Necmettin Özdemir, gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını anlattı. Özdemir, babasının köye geldiğinde kızının milletvekili olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Duyunca çok memnun olduk. Geçen yıl beraber geleceklerini söylemişlerdi ama yoğunluktan gelemediler. Dün seçim yaptılar ve kazandı" dedi. Mahalledeki diğer sakinler de Eralp'in başarısını kendi başarıları gibi gördüklerini vurguladı.

Mahalle sakini Celal Altay, Eralp'in babasını tanıdığını, ailenin köye iki kez geldiğini belirterek "Kendisinin de gelmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Kadınlar adına konuşan Leyla Altay ise, Eralp'i kişisel olarak tanımadıklarını ama bir kadın olarak elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını söyledi ve "Köyümüzün kadınları hepsi çok aydın, tahsilli, eğitimli. Avrupa'da böyle bir kadının da bizim köyden gitmesi çok gurur verici" dedi.

Eralp'in başarısının yerel anlamı:

Panlı Mahallesi muhtarı Yakup Karagöz, köyün demografik ve ekonomik yapısını anlatarak Eralp'i tebrik etti. Karagöz, köyün yaklaşık 60 hane ve 250 nüfus barındırdığını, insanların genellikle çiftçilik ve hayvancılıkla geçindiğini söyledi. Muhtar, yabancı bir ülkede önemli bir konuma ulaşmanın bölge için gurur verici olduğunu ve Eralp'i köyde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Seçim sonucunun ardından gündeme gelen bir diğer husus, koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanması halinde Eralp'in Almanya'nın ilk Türk kökenli kadın Eyalet Başbakanı olma ihtimali. Bu olasılık, Panlı Mahallesi'ndeki sevinci daha da artırıyor; köylüler hem tarihi bir başarıya tanıklık ettiklerini hem de genç kuşaklara örnek olacak bir gelişme yaşandığını düşünüyor.

Mahalle sakinlerinin ortak mesajı, Elif Eralp'in başarısının hem bireysel bir başarı hem de Panlı'nın adının uluslararası platformda zikredilmesi anlamına geldiği yönünde. Köy halkı, en yakın zamanda Eralp'i misafir etmek, kabullerini ve köyü tanıtmak istediklerini yineliyor; bu çağrı hem duygusal bir bağ hem de kökleriyle kurulan güçlü bir ilişki olarak öne çıkıyor.

ALMANYA'NIN BAŞKENTİ BERLİN'DE YAPILAN EYALET SEÇİMLERİNDE KAYSERİLİ SİYASETÇİ ELİF ERALP'İN LİDERLİĞİNDEKİ DİE LİNKE'NİN BİRİNCİ SIRADA YER ALMASI, ERALP'İN MEMLEKETİ KAYSERİ'NİN PINARBAŞI İLÇESİNE BAĞLI PANLI MAHALLESİ'NDE SEVİNÇLE KARŞILANDI.