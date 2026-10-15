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Para istediği reddedilince dükkan önündeki masayı devirdi

Karabük'te bir dönerci önünde para isteyen kişi, isteği reddedilince iş yeri önündeki masayı devirdi; olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Para istediği reddedilince dükkan önündeki masayı devirdi

Olayın gerçekleştiği nokta:

Karabük'te Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden para isteyen şahıs, talebi karşılanmayınca iş yeri önündeki masayı devirdi ve bulunduğu yerden uzaklaştı.

Görüntülerin içeriği:

Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında şahsın masayı devirdiği ve daha sonra hızla bölgeden ayrıldığı görülüyor; görüntüler olayın kısa sürede gerçekleştiğini gösteriyor.

Olayın yansıması:

İş yeri önünde yaşanan bu davranış, iş yerinde kısa süreli bir kargaşaya neden oldu. Şahıs olay yerinden uzaklaştıktan sonra kamera görüntüleri, olayın tüm seyrini belgeledi.

KARABÜK&#039;TE BİR DÜKKANDAN PARA İSTEYEN ŞAHIS, İSTEĞİ KARŞILANMAYINCA İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ MASAYI...

KARABÜK'TE BİR DÜKKANDAN PARA İSTEYEN ŞAHIS, İSTEĞİ KARŞILANMAYINCA İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ MASAYI DEVİREREK UZAKLAŞTI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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