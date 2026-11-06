Dolar 50,1515 +0,05%
Euro 55,8950 -0,50%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.573,94 -0,88%
EUR/USD 1,1145 -0,66%
Brent Petrol 98,56 +0,27%
--°

Paravan şirket ağı çöktü: Konya merkezli operasyonda 29 kişi gözaltında

Konya merkezli 'Paravan-2' operasyonunda sahte uygulama ve paravan hesaplarla yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 29 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:39

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 16:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Paravan şirket ağı çöktü: Konya merkezli operasyonda 29 kişi gözaltında

Paravan-2 operasyonu ve gözaltılar

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından düzenlenen 'Paravan-2' operasyonunda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon, Konya merkezli olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

soruşturmanın ayrıntıları:

Soruşturmada, şüphelilerin sahte uygulama ve internet siteleri üzerinden vatandaşlara yüksek kazanç vaadinde bulunduğu, gerçeği yansıtmayan kazanç grafikleri göstererek yatırım yapmaya yönlendirdikleri tespit edildi. Elde edilen bulgulara göre, dolandırıcılık eylemlerinde paravan şirketlere ait banka hesapları kullanıldı.

maddi zarar ve operasyon düzeni:

Yapılan incelemelerde, 4 ayrı dolandırıcılık olayında toplam 4.835.110 lira maddi zararın oluştuğu belirlendi. Ayrıca, şüpheliler ve bağlantılı şirketlere ait banka hesaplarının bir aylık toplam işlem hacminin 284.905.765 lira olduğu kaydedildi. Operasyon sabah saatlerinde, 36 ekip ve 87 personel katılımıyla icra edildi; aranmakta olan 29 şüphelinin tamamı yakalanarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

KONYA MERKEZLİ 16 İLDE YATIRIM YAPARAK KAZANÇ ELDE ETME VAADİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI...

KONYA MERKEZLİ 16 İLDE YATIRIM YAPARAK KAZANÇ ELDE ETME VAADİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SABAH SAATLERİNDE DÜZENLENEN ‘PARAVAN-2’ OPERASYONUNDA 29 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

direğe çarpan araç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, sürücü polisle ta...
images

Nevşehir'den 34 ile yayılan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi
images

Bayraktepe köprüsünde kaza: motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var
images

Ambalajı değiştirilen tarihi geçmiş kanser ilaçları soruşturmasında 21 kişi tutu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

direğe çarpan araç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, sürücü polisle tartıştı

Kasimpasa erken darbelerle Gaziantep'i 2-0 mağlup etti

Nevşehir'den 34 ile yayılan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi

Adıyaman'da ısınma tercihi değişiyor: odun ve kömürde daralma

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi