Paravan şirket ağı çöktü: Konya merkezli operasyonda 29 kişi gözaltında

Paravan-2 operasyonu ve gözaltılar

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından düzenlenen 'Paravan-2' operasyonunda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon, Konya merkezli olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

soruşturmanın ayrıntıları:

Soruşturmada, şüphelilerin sahte uygulama ve internet siteleri üzerinden vatandaşlara yüksek kazanç vaadinde bulunduğu, gerçeği yansıtmayan kazanç grafikleri göstererek yatırım yapmaya yönlendirdikleri tespit edildi. Elde edilen bulgulara göre, dolandırıcılık eylemlerinde paravan şirketlere ait banka hesapları kullanıldı.

maddi zarar ve operasyon düzeni:

Yapılan incelemelerde, 4 ayrı dolandırıcılık olayında toplam 4.835.110 lira maddi zararın oluştuğu belirlendi. Ayrıca, şüpheliler ve bağlantılı şirketlere ait banka hesaplarının bir aylık toplam işlem hacminin 284.905.765 lira olduğu kaydedildi. Operasyon sabah saatlerinde, 36 ekip ve 87 personel katılımıyla icra edildi; aranmakta olan 29 şüphelinin tamamı yakalanarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

KONYA MERKEZLİ 16 İLDE YATIRIM YAPARAK KAZANÇ ELDE ETME VAADİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SABAH SAATLERİNDE DÜZENLENEN ‘PARAVAN-2’ OPERASYONUNDA 29 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI.