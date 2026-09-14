pariste buluşma: fransa ile irak 6 mutabakat zaptı imzaladı

görüşmenin ana gündemi:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Irak Başbakanı Ali Zeydi, Zeydi'nin resmi ziyareti kapsamında Paris'te bir araya geldi. Elysee Sarayı'ndaki görüşmede iki liderin başkanlık ettiği törende güvenlik, enerji ve havacılık alanlarında toplam 6 mutabakat zaptı imzalandı. Irak Başbakanlık Ofisi, Zeydi ve Macron'un imza törenine birlikte başkanlık ettiklerini duyurdu.

Macron, Zeydi'nin Avrupa turuna Fransa'yı ilk durak olarak seçmesine dikkat çekerek bunun "önem taşıyan ve Fransa'nın dengeleyici bir rol oynayabileceğini gösteren bir tercih" olduğunu söyledi. Macron ayrıca gerilimi azaltmanın, Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahlar geliştirerek enerji tedarikini güvence altına almanın akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı azaltacağını belirtti.

macron'un güvenlik ve ekonomi vurgusu:

Macron görüşmede, ortakların savunma ve güvenlik iş birliğini güçlendirmenin terörizme karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek anlamına geldiğini ifade etti. Diplomasinin bu çabaların ayrılmaz parçası olduğuna dikkat çekti ve bunun Fransızların satın alma gücünü korumak ve güvenliklerini sağlamakla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

6 mutabakat zaptının bileşenleri:

İmzalanan mutabakat zaptları kapsamındaki başlıklar şunlardan oluştu:

- Hava savunması ve yapay zeka iş birliği: Irak Savunma Bakanlığı ile Hermatan Yapay Zeka Şirketi arasında hava savunması alanında stratejik iş birliği sağlanması öngörülüyor.

- Askeri yeniden yapılanma ve ekipman güvenliği: Irak Savunma Bakanlığı ile Fransa Savunma Bakanlığı arasında, yeniden yapılanma sürecinde Fransız askeri ekipmanlarının güvenliğinin sağlanması ve Irak'ın savunma kapasitesinin geliştirilmesi üzerine anlaşma yapıldı.

- Gençlik, araştırma ve yenilik: Irak Dışişleri Bakanlığı ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında gençlerin fırsatlarının artırılması ve araştırma ile yenilik alanlarında ortaklığın güçlendirilmesi hedeflendi.

- Kalkınma ajansı ortaklığı: Irak Dışişleri Bakanlığı ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında Fransız Kalkınma Ajansı ile ortaklığın güçlendirilmesine dair mutabakat sağlandı.

- Enerji iş birliği: Irak Elektrik Bakanlığı ile Total Energies arasında gaz tedariki ve satışına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

- Sivil havacılık iş birliği: Irak ve Fransa ulaştırma bakanlıkları arasında sivil havacılık alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Taraflar, imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri pekiştirmesi ve bölgesel istikrara katkı sağlaması beklentisini dile getirdi.

FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON, IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ İLE BİR ARAYA GELDİ. IRAK İLE FRANSA ARASINDA GÜVENLİK, ENERJİ VE HAVACILIK ALANLARINDA 6 MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI.