Park alanından çıkan araç çarpıştı: 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza yerinde yaşananlar:

Konya'nın merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkiinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olayda, ana yol üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile yol kenarındaki otoparktan kontrolsüz şekilde çıkan otomobilin çarpıştığı bildirildi.

19 yaşındaki Beytullah Akırmak idaresindeki 42 BES 465 plakalı motosikletin çarpışma sonrası ağır hasar gördüğü, kazanın şiddeti ve konum itibarıyla olay yerinde hızlı müdahale gerektirdiği öğrenildi.

Sağlık müdahalesi ve hastane süreci:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Beytullah Akırmak kurtarılamadı.

Cenaze ve soruşturma:

Akırmak'ın cenazesi kılınan namazın ardından merkez Karatay ilçesindeki Kağnıcılar Mezarlığına dualarla defnedildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin yerinde yaptığı incelemelerin ve soruşturmanın sürdüğü, kazanın oluş şekli ve kusur tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu tür kazalar, otoparklardan ana yola kontrolsüz çıkışların ve hız faktörünün bir araya gelmesiyle ağır sonuçlar doğurabiliyor. Sürücülere özellikle yoğun yerleşim merkezlerinde dikkatli olmaları, hızlarını kontrol altında tutmaları ve park alanlarından çıkışlarda önceliği gözetmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

KONYA'DA BİR ARAÇLA MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.