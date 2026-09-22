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Park eden aracın manevrası panik yarattı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın Efeler'de park halindeki kamyonetin hareketi sonrası panik fren yapan motosiklet sürücüsü dubalara çarparak yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Park eden aracın manevrası panik yarattı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yeri ve olayın gelişimi:

Kaza, Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonetin yola bağlanma girişimi sırasında cadde üzerinde karşı şeritten seyir halinde olan 09 AIL 639 plakalı motosikletin sürücüsü T.S. aniden panik fren yaptı.

Panik frenle kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki dubalara çarparak yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi; ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve nakil:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale, yakınlardaki diş hastanesinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Müdahalenin ardından yaralı, kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluşumunda araç manevrası ile motosiklet sürücüsünün ani freninin etkili olduğu kaydedildi. Yetkililer, benzer durumların önlenmesi için sürücülere dikkatli araç kullanımının ve uygun takip mesafesinin korunmasının önemini hatırlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor ve polis ekipleri olayın tüm yönlerini titizlikle araştırıyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN YOL ÇIKMAYAN İSTEYEN BİR ARACI FARK EDEN MOTOSİKLET...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN YOL ÇIKMAYAN İSTEYEN BİR ARACI FARK EDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN PANİK FREN YAPARAK KONTROLDEN ÇIKIP YOL KENARINDAKİ DUBALARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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