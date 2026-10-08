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Park etmeye çalışırken markete giren araç çevrede paniğe yol açtı

Bartın Ulus'ta 81 yaşındaki H.K. (34 BEK 642) park ederken fren yerine gaza basınca markete girdi; kamera kadının saniyelerle kurtulduğunu gösterdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 21:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Park etmeye çalışırken markete giren araç çevrede paniğe yol açtı

Bartın'da markete giren otomobil:

Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki sürücü H.K. (81), 34 BEK 642 plakalı otomobiliyle yol kenarına park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Araç, bir zincir marketin cam kapısından içeri girerek raflara ve kasanın bulunduğu tezgahta durdu. Olayta can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; araçta ve markette maddi hasar oluştu.

kaza ve güvenlik görüntüleri:

Kaza anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın kaldırıma çıktığı sırada kaldırımda yürüyen bir kadının, camlardaki afişlere bakarken aracı fark etmesi üzerine koşarak bölgeden uzaklaştığı ve böylece saliselerle yaralanmaktan kurtulduğu görülüyor.

Otomobilin market içine girip raflara, yazar kasa ve bant bulunan tezgaha çarpması kısa bir sürede gerçekleşti; kasa bölümünde o anda müşteri veya görevli bulunmaması olası yaralanmaları engelledi.

olay sonrası ve inceleme:

Kaza sonrası şok yaşayan sürücü H.K., market müşterileri ve çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Polis olay yerinde inceleme yaptı, sürücü sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

81 yaşındaki sürücü aracı yol kenarına park etmek isterken markete daldı...O anlar kamerada

81 yaşındaki sürücü aracı yol kenarına park etmek isterken markete daldı...O anlar kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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