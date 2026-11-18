Park halindeki araç alevlere kapıldı, yangın anları kaydedildi

Karabük’te Şirinevler Mahallesinde park halindeki 78 AY 811 plakalı bir otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

müdahale ve hasar:

Müdahale sonucunda araçta belirgin ölçüde hasar oluştu; yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor. Yangın anına ait görüntüler ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARACIN ALEVLERE TESLİM OLDUĞU ANLAR İSE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.