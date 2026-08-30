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Park halindeki balya yüklü kamyona arkadan çarpan sürücü kurtuldu

Eskişehir EMKO Sanayi Sitesi'nde 26 HA 915 plakalı otomobil, park halindeki balya yüklü 43 AL 557 plakalı kamyona arkadan çarptı; sürücü C.M.I. kurtuldu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Park halindeki balya yüklü kamyona arkadan çarpan sürücü kurtuldu

Eskişehir'de park halindeki kamyona çarpma

Eskişehir EMKO Sanayi Sitesi 1. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, park halindeki balya yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü şans eseri büyük bir yara almadan kurtuldu. Olayda araçta zarar oluşurken, sürücü hafif sıyrıklarla atlatabildi.

Kaza anı:

Edinilen bilgilere göre, 26 HA 915 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan C.M.I., cadde üzerinde önünde duran aracı son anda fark etti. Sürücü fren yaparak hızını kesmeye çalıştı; ancak otomobil park halindeki 43 AL 557 plakalı balya yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar meydana geldi.

Olayın boyutu ve ilk değerlendirme:

Çarpmanın şiddetinin daha büyük olabileceği, aracın daha yüksek bir hızla çarpmış olması durumunda ciddi yaralanmaların yaşanabileceği belirtildi. Mevcut durumda sürücünün sadece hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı, bunun trafik güvenliği açısından olayın ucuz atlatıldığını gösterdiği ifade edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılacak tahkikat kapsamında çarpmanın nedenleri, sürücünün durumu ve çevresel koşullar değerlendirilecek.

Yetkililer sürücülere, özellikle sanayi bölgeleri ve dar caddelerde park eden araçlara dikkat etmeleri, hız kontrolü ve takip mesafesi konularında özen göstermeleri uyarısında bulundu.

ESKİŞEHİR’DE PARK HALİNDEKİ BALYA YÜKLÜ KAMYONA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, KAZAYI UCUZ...

ESKİŞEHİR’DE PARK HALİNDEKİ BALYA YÜKLÜ KAMYONA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, KAZAYI UCUZ ATLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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