Park halindeki kamyona çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Yavuz Selim Mahallesi Yusuf Saygılı Caddesi'nde gerçekleşti.

Kaza ve olay yeri müdahalesi:

Edinilen bilgilere göre, R.K. (17) idaresindeki 80 AFP 795 plakalı otomobil, park halindeki 02 AAC 209 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ile yolcu İ.T. (15) yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkarmak için müdahalede bulundu.

Müdahale, hastaneye sevk ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasının ardından yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olayın kesin nedeni araştırılıyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.