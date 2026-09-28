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Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde sabah park halindeki 27 LM 413 plakalı kamyonetin motoru alev aldı; Tuşba itfaiye ekipleri 20 dakikada yangını söndürdü.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:30

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı

olayın gelişimi:

Van'ın İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde park halindeki kamyonetin motor kısmı aniden yanmaya başladı. Kısa sürede motor bölümünü saran alevler çevrede paniğe yol açtı.

Olay yerine ihbar üzerine ulaşan ekipler, yangının çıktığı aracın plakasının 27 LM 413 olduğunu kaydetti ve durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve sonuç:

Bölgeye sevk edilen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Müdahale sonrasında kamyonetten geriye yoğun hasarlı bir hurda yığını kaldı; araç kullanılamaz hale geldi.

VAN&#039;IN İPEKYOLU İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI.

VAN'IN İPEKYOLU İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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