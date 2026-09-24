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Park halindeki kamyonetin motorundaki alevler aracı kullanılmaz bıraktı

Aydın Efeler'de Günebakan Caddesi'nde park halindeki 09 UB 494 plakalı kamyonetin motorunda yangın çıktı; itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Park halindeki kamyonetin motorundaki alevler aracı kullanılmaz bıraktı

Olay yeri ve yangının başlangıcı:

Aydın'ın Efeler ilçesi, Efeler Mahallesi Günebakan Caddesi üzerindeki boş bir arazide park halindeki kamyonetin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araç sahibi T.A. adına kayıtlı 09 UB 494 plakalı kamyonetteki alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve alınan önlemler:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler, güvenlik gerekçesiyle aracın elektrik bağlantılarını devre dışı bıraktı ve soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu kamyonetin ön bölümü tamamen yanarken, araç kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemeler sürüyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN, ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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