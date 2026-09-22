Dolar 48,8137 +0,01%
Euro 55,8557 -0,18%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.869,56 -0,15%
EUR/USD 1,1440 -0,25%
Brent Petrol 99,81 -0,53%
--°

park halindeki minibüs alevleri boş tarlaya taşıdı, araç kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kaplan mevkiinde park halindeki 58 AAK 791 plakalı minibüste çıkan yangın, alevlerin boş tarlaya sıçramasıyla büyüdü; itfaiye söndürdü, yaralanan yok.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

park halindeki minibüs alevleri boş tarlaya taşıdı, araç kullanılamaz hale geldi

park halindeki minibüs alevleri boş tarlaya taşıdı, araç kullanılamaz hale geldi

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yolu Kaplan mevkiinde, park halinde bulunan bir minibüste nedeni belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Olayda araç yoğun alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

olayın seyri ve müdahale:

Yangın, 58 AAK 791 plakalı minibüste başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine kadar araçta ara ara patlamalar meydana geldi ve alevler yakınlardaki boş tarlaya sıçradı.

durum değerlendirmesi ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; yetkililerce yaralanan olmadı şeklinde bilgi verildi. Minibüs ise yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

SİVAS’TA PARK HALİNDEKİ BİR MİNİBÜSTE BAŞLAYAN YANGIN, ARAZİYE SIÇRADI. YANGINDA MİNİBÜS...

SİVAS’TA PARK HALİNDEKİ BİR MİNİBÜSTE BAŞLAYAN YANGIN, ARAZİYE SIÇRADI. YANGINDA MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu
images

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık ağına darbe
images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu
images

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı

Aydın incirinin ihracat yol haritası için ihracatçılarla ortak adımlar

Denizkurdu-I/2026 tatbikatı Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de devam ediyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği