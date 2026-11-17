Olayın gelişimi:

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Kadirli yönüne giden minibüsün sürücüsü aracını yol kenarına park edip indi. Bir süre sonra araç, sürücünün yanında olmaması nedeniyle kendiliğinden hareket etti.

Esnafın müdahalesi:

Bölge esnafı Osman Keleş, minibüsün hareket ettiğini görerek koştu. Yolcu kapısından minibüse binen Keleş, el freni çekili aracı vitese takıp fren pedalına basarak aracı durdurdu ve muhtemel bir kazanın önüne geçti.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, Keleş'in hızlı müdahalesiyle aracın durma anını net biçimde gösteriyor.

Değerlendirme:

Esnafın zamanında ve dikkatli müdahalesi olası çarpma ve yaralanma riskini ortadan kaldırdı; kayıtlar olayın kısa sürede kontrol altına alındığını ortaya koyuyor.

OSMANİYE'DE PARK HALİNDEYKEN HAREKET EDEN MİNİBÜSE KOŞARAK MÜDAHALE EDEN ESNAF, OLASI BİR KAZAYI ÖNLEDİ