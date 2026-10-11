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Park halindeki saman yüklü tır aniden harekete geçip Kuruçay'a düştü

Park halindeki saman yüklü tır, Tosya Dörtyol mevkiinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Kuruçay'a düştü; görüntüler kayda geçti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Park halindeki saman yüklü tır aniden harekete geçip Kuruçay'a düştü

Olayın gerçekleştiği nokta:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Dörtyol mevkiinde sabah saatlerinde park halindeki saman balyası yüklü tır, henüz öğrenilemeyen bir sebeple hareket ederek yol kenarındaki Kuruçay'a uçtu.

Olayın ayrıntıları:

Tır yoldan çıkarak çaya düştü; olay sırasında tırda ve yolda kimsenin bulunmaması sayesinde yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında tırın park halindeyken aniden ileri doğru hareket ettiği görülüyor. Görüntüler, olaya ilişkin anın kayda alındığını ortaya koyuyor ve olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini gösteriyor.

KASTAMONU&#039;NUN TOSYA İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN HAREKET ETMEYE BAŞLAYAN TIR, ÇAYA UÇTU.

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN HAREKET ETMEYE BAŞLAYAN TIR, ÇAYA UÇTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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