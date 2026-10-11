Park halindeki tır dorsesi Erzurum Oltu'da alev topuna döndü

olayın gerçekleştiği yer:

Erzurum'un Oltu ilçesindeki kara yolu kenarında park halindeki bir tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler çok kısa sürede yayılarak dorseyi adeta alev topuna çevirdi.

görüntüler ve çevrede yaşananlar:

Yangının başladığı anlar, kara yolundan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Kayıtlarda dorseyi saran alevler ve oluşan yoğun duman görülürken, olay çevredeki vatandaşlar ve sürücüler arasında korku yarattı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürme çalışmaları yürüttü. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri inceleme ve soruşturma başlattı; yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi.

ERZURUM'DA BİR TIRIN DORSESİNDE YANGIN ÇIKTI. DORSE KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ.