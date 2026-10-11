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Park halindeki tır dorsesi Oltu'da alev topuna döndü

Erzurum'un Oltu ilçesinde park halindeki bir tır dorsesinde çıkan yangın kısa sürede alev topuna dönüştü; sürücüler görüntüledi, itfaiye müdahale etti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Park halindeki tır dorsesi Oltu'da alev topuna döndü

Erzurum'un Oltu ilçesinde park halindeki bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, çevredeki vatandaşlara ve yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Yangının gelişimi:

Karayolu kenarındaki park halinde bulunan dorsede başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı ve araç bir anda alev topuna dönüştü. Olay anı, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi; paylaşılan görüntüler yangının şiddetini ortaya koydu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik güçleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Tırın dorsesi alev topuna döndü

Tırın dorsesi alev topuna döndü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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