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Park halindeki tırın kabini alev aldı, ürünler boşaltıldı

Avcılar Ambarlı'da hediyelik eşya yüklü 34 ZL 6084 plakalı park halindeki tırın kabininde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 16 Eylül 2026 - 00:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Park halindeki tırın kabini alev aldı, ürünler boşaltıldı

Park halindeki tırın kabini alev aldı

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir tır garajında gece saat 23.00 civarında yangın çıktı. Park halinde bulunan ve hediyelik eşya yüklü 34 ZL 6084 plakalı tırın kabin bölümünde başlayan alevler kısa sürede aracı sardı.

Müdahale ve tahliye:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, yoğun duman nedeniyle tırın içindeki ürünleri dışarı çıkararak müdahaleye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve can kaybı:

Yangın sonucunda tırın kabin bölümü kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

AVCILAR’DA PARK HALİNDEKİ TIR YANDI

AVCILAR’DA PARK HALİNDEKİ TIR YANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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