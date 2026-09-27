Park halindeki tırın sessizliğini kıran ihbar: kabinde 56 yaşındaki sürücü ölü bulundu

Emirdağ'da tır kabininde ölüm

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun süre park halinde kalan 26 AHY 572 plakalı tırın kabininde, 56 yaşındaki İrfan Zencir ölü bulundu.

İhbar ve ilk müdahale:

Bölgedeki vatandaşlar, tırın uzun süre yerinden hareket etmemesi ve çevrede kimse olmaması üzerine durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın şoför koltuğunun arkasındaki yatak bölümünde hareketsiz halde bulunan İrfan Zencir'i kontrol etti ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve adli işlemler:

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Zencir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Emirdağ Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve adli süreç devam ediyor; yetkililer, incelemelerin sonuçlanmasının ardından daha detaylı bilgi vereceğini belirtti.

EMİRDAĞ İLÇESİNDE UZUN SÜRE PARK HALİNDE DURAN TIRIN 56 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ, ARACININ KABİNİNDEKİ YATAK KISMINDA ÖLÜ BULUNDU.