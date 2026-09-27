Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Park halindeki tırın sessizliğini kıran ihbar: kabinde 56 yaşındaki sürücü ölü bulundu

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun süre park halinde kalan 26 AHY 572 plakalı tırın kabininde 56 yaşındaki İrfan Zencir ölü bulundu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Park halindeki tırın sessizliğini kıran ihbar: kabinde 56 yaşındaki sürücü ölü bulundu

Emirdağ'da tır kabininde ölüm

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun süre park halinde kalan 26 AHY 572 plakalı tırın kabininde, 56 yaşındaki İrfan Zencir ölü bulundu.

İhbar ve ilk müdahale:

Bölgedeki vatandaşlar, tırın uzun süre yerinden hareket etmemesi ve çevrede kimse olmaması üzerine durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın şoför koltuğunun arkasındaki yatak bölümünde hareketsiz halde bulunan İrfan Zencir'i kontrol etti ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve adli işlemler:

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Zencir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Emirdağ Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve adli süreç devam ediyor; yetkililer, incelemelerin sonuçlanmasının ardından daha detaylı bilgi vereceğini belirtti.

EMİRDAĞ İLÇESİNDE UZUN SÜRE PARK HALİNDE DURAN TIRIN 56 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ, ARACININ KABİNİNDEKİ...

EMİRDAĞ İLÇESİNDE UZUN SÜRE PARK HALİNDE DURAN TIRIN 56 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ, ARACININ KABİNİNDEKİ YATAK KISMINDA ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siteyi koruyan kedi hırsızlık girişimini engelledi
images

Şirintepe'de sentetik ecza operasyonu: 271 hap, bir tutuklama
images

Ekip dayanışmasıyla Ayvacık'ta makilik yangın söndürüldü
images

İnegöl'de park yolu caddesi'nde otobüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt ilçe kongresinde gerilim: Yeni Parti seçimi iptal edildi

Piknik molası cemaatle namaza dönüştü: Nusaybin'de DSİ Barajı'nda birlik görüntüsü

Edirne’de mahalle dayanışması sayesinde 10 metrelik kuyudan yavru kedi kurtarıldı

İstihdama 2,1 milyonluk hamle: 2029'da işsizlik yüzde 7,6 hedefleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi