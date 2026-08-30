Park halindeki traktör kendi kendine çalışıp alev aldı, saman ve hayvanlar zarar gördü

Park halindeki traktör yangın çıkardı

Antalya'nın Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta dün meydana gelen olayda, evin önünde park halinde bulunan bir traktörün elektrik aksamında oluşan kısa devre sonrası sürücüsüz olarak çalışıp hareket ettiği ve motor kısmından alev aldığı bildirildi.

yangının başlangıcı ve yayılışı:

İhbarlara göre; traktördeki kısa devre, aracın kendi kendine çalışmasına neden oldu. Araç ilerlerken motor bölümünden alev alan traktörden sıçrayan kıvılcımlar çevrede istiflenmiş saman balyalarına ulaştı. Samanların tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı ve yangının etkili olduğu alanda bulunan bazı büyükbaş hayvanlar alevlerin arasında kalarak yaralandı.

müdahale, hasar ve görüntüler:

Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Yangın sonucunda traktör kullanılamaz hale geldi; saman balyalarında ve hayvanlarda hasar meydana geldiği bildirildi. Traktörün sürücüsüz şekilde ilerleyip alev topuna dönme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

YANGIN SONUCUNDA TRAKTÖR KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, TRAKTÖRÜN KENDİ KENDİNE ÇALIŞIP İLERLEDİĞİ VE ALEV TOPUNA DÖNDÜĞÜ O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.