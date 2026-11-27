Park kavgası ölümle sonuçlandı: iki sanık için müebbet hapis talebi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde 3 Mayıs gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kavgada, 25 yaşındaki Ferhat Karadağ ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianamede iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Olayın gelişimi:

İddianameye göre parkta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin parktan ayrılmak istediği sırada, şüpheli olduğu belirtilen Mehmet Ali K. hakkında iddianamede, ""Biz buradan gidelim yoksa birisini öldüreceğiz"" şeklinde söz sarf ettiği öne sürüldü. Ayrılan grubun ardından çay ocağı yakınlarında yalnız oturan Mehmet Ş. ile Mehmet Ali K. arasında sözlü tartışma başladı ve kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Olay sırasında taraflar birbirlerini itip darp etti. İddianamede yer alan anlatıma göre, olay yerine gelen Mehmet K. elindeki bıçakla Mehmet Ş.’nin yüzünü çizdi. Arbede esnasında kavgayı ayırmaya çalışanlara müdahale edildiği, bu sırada Emre Ş., Mehmet A. ve olay yerine gelen Ferhat Karadağ'ın da müdahil olduğu, ardından Mehmet K.'nin bıçağı Karadağ'ın kasık ve karın bölgesine sapladığı iddia edildi.

Olayın hemen ardından şüphelilerin koşarak bölgeden uzaklaştıkları ve taksiyle kaçtıkları belirtildi. Ağır yaralanan Ferhat Karadağ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı; müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddianame ve kriminal bulgular:

Savcılık, dosyadaki ifade, kamera kayıtları, otopsi ve kriminal raporları birlikte değerlendirerek Mehmet K. ve Mehmet Ali K.'nin olayda fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri kanaatine vardı. İddianamede iki isim için müşterek fail sorumluluğu öne çıkarıldı.

Otopsi raporunda Ferhat Karadağ'ın vücudunda iki adet kesici-delici alet yarası bulunduğu, bunlardan birinin öldürücü nitelikte olmadığı, diğerinin ise büyük damar yaralanmasına bağlı kanama sonucu ölümle sonuçlandığı kaydedildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakta yapılan DNA incelemesinde maktule ve şüpheli Mehmet K.'ye ait örneklerin tespit edildiği bildirildi; raporda Mehmet K.'nın elinin kesilmesi nedeniyle bıçakta kendisine ait kan bulunduğu da yer aldı.

Savcılık, bu bulgular ve iddialar doğrultusunda Mehmet K. ve Mehmet Ali K. hakkında TCK 81 kapsamında kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca iki şüpheli hakkında Mehmet Ş.'ye yönelik "silahla kasten basit yaralama" suçundan da ceza istendi.

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler arasında Mehmet K. (27), E.Ş. (31), Mehmet Ali K. (24) ve M.A. (25) bulunuyor. Cenaze işlemleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanıp yakınlarına teslim edildi ve Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

İddianame ile birlikte dosya mahkemeye gönderildi; savcılık delillerin değerlendirilmesi sonucu en ağır cezayı talep etti.

GAZİANTEP ADLİYESİ