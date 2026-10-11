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Park manevrasında hata: Beşiktaş'ta otomobil binanın bahçesine uçtu

Beşiktaş'ta park girişiminde fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünü kaybettiği Honda, bir binanın bahçesine uçtu; sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:00

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Park manevrasında hata: Beşiktaş'ta otomobil binanın bahçesine uçtu

Park manevrasında hata: Beşiktaş'ta otomobil binanın bahçesine uçtu

İstanbul Beşiktaş Akatlar Mahallesi'nde öğleden sonra yaşanan olayda, iddialara göre sürücü park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca kontrolü kaybetti ve aracını binanın bahçesine sürdü.

Olay saat 14.00 civarında gerçekleşti. 34 BT 2876 plakalı Honda marka otomobil, yön hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir binanın bahçesine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Görgü tanıklarının aktardığına göre sürücü park manevrası sırasında fren yerine gaza basınca araç hızlandı ve bahçe duvarını aşıp binanın yeşil alanına girdi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansta hastaneye götürüldü.

Müdahale ve inceleme:

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan tespitlerin ardından polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve detaylar incelenmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ’TA OTOMOBİL BİNANIN BAHÇESİNE UÇTU

BEŞİKTAŞ’TA OTOMOBİL BİNANIN BAHÇESİNE UÇTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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