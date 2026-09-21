Park tartışması silahlı kavgaya dönüştü: şahıs önce kendini sonra başkasını vurdu

Olayın özeti:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre parkta kalabalık bir grupla sözlü tartışma yaşayan Hamza Ç., yaşanan arbede sırasında silaha sarıldı ve ateş açıldı.

Olayın gelişimi:

Görgü tanımlarına göre kavga sırasında 17 yaşındaki bir genç darp edildi. Tartışmanın devamında silahın ateşlenmesiyle önce şüpheli Hamza Ç. kendi bacağından yaralandı, ardından karşı gruptan Berat O. bacağından vuruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları farklı hastanelere sevk etti. Hastaneye sedyeyle taşınan Hamza Ç., sağlık ekiplerine sedyede söylenen sözleriyle dikkat çekti: Abi hakkınızı helal edin, beni bu kadar kaldırdınız. Bir süre çevresine tepki gösteren genç, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Yetkililer, olayda yaralananların bacağından yaralandığını ve hayati tehlikelerinin bildirilmediğini belirtiyor. Yaralılar farklı sağlık kuruluşlarında tedavi görüyor.

Mahalle tepkisi ve soruşturma:

Mahalle sakinleri, son dönemde gençler arasındaki kavgaların artmasında film ve sosyal medya içeriklerinin etkili olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı; görgü tanıkları, güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerindeki deliller değerlendiriliyor.

Gelişmelerle ilgili soruşturma sürdürüyor ve yetkililerden gelecek açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacak.

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