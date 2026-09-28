Parklara yeni nesil kauçuk zeminle güvenli adım

Manisa genelinde zemin yenileme çalışmaları

Manisa Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki park, çocuk oyun alanları, fitness alanları ve yürüyüş yollarında yıpranan zeminleri yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmayı yürüten ekipler, özellikle darbe emici kauçuk zemin uygulamalarıyla alanların hem güvenliğini hem de görsel bütünlüğünü artırmayı hedefliyor.

belediyenin hedefi ve açıklama:

Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı Kentsel Donatı ve Mekanik Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri; eski, yıpranmış kaplamaları kaldırıp yerine daha dayanıklı ve güvenli kauçuk zeminler uyguluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çalışmalarla ilgili, "Çocuklarımızın güvenle koşup oynayabilmesi, halkımızın keyifle vakit geçirebilmesi için şehrimiz genelindeki park, oyun alanı ve yürüyüş yollarının zeminlerini yeniliyoruz. Daha modern, estetik ve darbe emici kauçuk zeminlerle parklarımızı çok daha güvenli ve estetik hale getirdik. Çocuklarımızın neşesi, Manisa’mızın huzuru için çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

tamamlanan ve devam eden uygulama alanları:

Bu kapsamda tamamlanan zemin yenileme çalışmaları arasında Akpınar Mesire Alanı çocuk oyun alanı, Akhisar Hüsnü Kahraman Kültür Parkı, Sarıkamış Şehitleri Parkı, 50. Yıl Kıbrıs Barış Harekâtı Parkı, Cemal Ergün Parkı, Nail Ergün Parkı ve Eczacı Neşe Gülersoy Parkı yer alıyor. Bu alanlarda hem çocuk oyun üniteleri hem de açık spor ekipmanları etrafındaki zeminler yenilenerek kullanıma açıldı.

Eczacı Neşe Gülersoy Parkı’nda yürüyüş yolundaki uygulama yağış nedeniyle kısa süreliğine ara verilmiş olup, son bölümün tamamlanmasının ardından çalışma bitirilecek. Ekipler, hava koşullarını göz önünde bulundurarak işleri planlıyor ve güvenlik standartlarına uygun tamamlamayı hedefliyor.

Yine kent genelinde zemin sökümü tamamlanan veya söküm çalışmaları süren noktalar arasında Eczacı Mete Erdem Parkı, Eczacı Cemil Çöllü Parkı, Hafsa Sultan Parkı, Sümer Park, Turgutlu Irlamaz Vadisi ve Ulupark bulunuyor. Bu noktalarda ekipler, eski kaplamaları kaldırıp yeni kauçuk uygulamalarıyla alanları daha güvenli ve kullanışlı hâle getiriyor.

Belediye yetkilileri, yapılan işlerin standartlar doğrultusunda ve çocukların kullanım önceliği gözetilerek yürütüldüğünü, çalışmalar tamamlandıkça vatandaşların rahatça faydalanabileceğini belirtiyor. Proje, kent yaşam kalitesini yükseltmeyi ve açık alanlarda kullanıcı güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ PARK, ÇOCUK OYUN ALANLARI, FİTNESS ALANLARI VE YÜRÜYÜŞ YOLLARINDA KAUÇUK ZEMİN YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, "ÇOCUKLARIMIZIN NEŞESİ, MANİSA’MIZIN HUZURU İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.