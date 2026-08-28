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Parklarda üç bin çocukla buluşan atölye programı Ahmet Pembegüllü Parkı'nda sona erdi

Gebze Belediyesi'nin 'Atölyem Parkta' etkinlikleri 18 farklı parkta tamamlandı; etkinliklerde yaklaşık 3 bin çocuk atölye, oyun ve etkinliklerde buluştu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Parklarda üç bin çocukla buluşan atölye programı Ahmet Pembegüllü Parkı'nda sona erdi

Gebze'de yaz boyunca süren atölye programı tamamlandı

Gebze Belediyesi'nin yaz boyunca düzenlediği "Atölyem Parkta" etkinlikleri, ilçe genelindeki parkları dolaşarak sona erdi. Programların son durağı Ahmet Pembegüllü Parkı olurken, etkinlikler boyunca çocuklar hem eğlendi hem de yeni deneyimler kazandı.

etkinliklerin kapsamı:

Yaz boyunca gerçekleştirilen programlarda 18 farklı parkta düzenlenen atölye çalışmaları, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle çocuklara yönelik zengin bir içerik sunuldu. Etkinliklerde kullanılan atölye formatları yaratıcı üretime odaklanırken, oyun ve sosyal etkinlikler çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini destekledi. Veliler de programlara eşlik ederek çocuklarıyla birlikte zaman geçirme fırsatı buldu.

Toplam katılımla ilgili belediye yetkilileri, program boyunca yaklaşık 3 bin çocuk ile bir araya gelindiğini belirtti. Etkinliklerin planlanması ve yürütülmesinde çocuk güvenliği, erişilebilirlik ve katılımın sürekli teşvik edilmesi öncelikli oldu.

son program ve başkanın katılımı:

Atölyem Parkta'nın son programı Ahmet Pembegüllü Parkı'nda gerçekleştirildi. Programa katılan Başkan Büyükgöz, etkinlik alanını dolaşarak çocuklarla ve velilerle sohbet etti, atölye çalışmalarına eşlik etti ve çocuklarla oyunlara katıldı. Başkanın parkta çocuklarla top oynaması ve atölye alanlarında vakit geçirmesi, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Başkan Büyükgöz etkinliklerin ardından yaptığı değerlendirmede, yaz boyunca parkların çocuklar için canlı ve üretken alanlara dönüştüğünü vurguladı. Büyükgöz, çocuklarla geçirilen zamanın önemine dikkat çekerek, Gebze'yi çocuklar için daha güzel, daha hareketli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefinin sürdüğünü ifade etti.

Yerel yönetimin düzenlediği bu tür programlar, şehir içindeki açık alan kullanımını canlandırırken ailelerin sosyal etkileşim ve çocukların sosyal gelişim fırsatlarını artırmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin gelecek yıllarda da planlanarak devam ettirileceğini bildirdi.

GEBZE BELEDİYESİ’NİN YAZ BOYUNCA FARKLI PARKLARDA ÇOCUKLARLA BULUŞTURDUĞU &quot;ATÖLYEM PARKTA&quot;...

GEBZE BELEDİYESİ’NİN YAZ BOYUNCA FARKLI PARKLARDA ÇOCUKLARLA BULUŞTURDUĞU "ATÖLYEM PARKTA" ETKİNLİKLERİ, AHMET PEMBEGÜLLÜ PARKI’NDA DÜZENLENEN SON PROGRAMLA TAMAMLANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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