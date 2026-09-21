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Parkta çağrılan genç cinayeti davasında savcı 5 sanık için kasten öldürme istedi

Gaziantep'te parka çağrılıp pompalı tüfekle öldürülen 25 yaşındaki Mehmet Bulut davasında savcı, 5 sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:09

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Parkta çağrılan genç cinayeti davasında savcı 5 sanık için kasten öldürme istedi

Duruşmada son gelişmeler:

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada maktul ailesi, sanıklar ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında 5 sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Maktulün annesi duruşmada söz alarak sanıklardan en ağır cezanın verilmesini istedi. Tutuklu sanık Ömür S. ise savunmasında mahkemedeki ifadesinin doğru olduğunu belirterek, Orhan tarafından kardeşleriyle tehdit edildiğini, kardeşlerini korumak için suçu üstlendiğini ve pişman olduğunu söyledi; tahliyesini talep etti.

Sanıkların tutukluluk ve adli kontrol kararları:

Mahkeme heyeti, dört sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına; bir sanık yönünden ise tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verdi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre ve mazeret talep edince duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi:

Olay, 27 Ocak 2023 günü saat 03.00 sıralarında Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 25 yaşındaki, evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından konuşmak üzere parka çağrıldı.

Mehmet Bulut, kendisini çağıran kişilerin yanına gitti; çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, ardından Bulut özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahkemedeki mütalaa, davanın seyrinde belirleyici bir adım olarak kayda geçti; sonraki duruşmada sanık savunmaları alınacak.

MEHMET BULUT

MEHMET BULUT

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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