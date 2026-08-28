Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Parkta düşüş sonucu demire saplanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parkta dengesini kaybeden Habip Karababa'nın omzuna demir saplandı; 112 ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Parkta düşüş sonucu demire saplanan kişi hastaneye kaldırıldı

olay yeri ve ilk müdahale:

Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta, Habip Karababa henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek parkta bulunan elektrik direğindeki demire çarptı.

Demirin sağ omzuna saplanması sonucu yaralanan Karababa için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

yaralının durumu ve müdahaleler:

Kamuoyuna yansıyan bilgide, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralının hastaneye sevk edildiği belirtildi. Hastanedeki tedavi ve takip sürecine ilişkin resmi bir detay paylaşılmadı.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

ADIYAMAN’DA PARKTA DENGESİNİ KAYBEDEREK ELEKTRİK DİREĞİNDE BULUNAN DEMİRE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA PARKTA DENGESİNİ KAYBEDEREK ELEKTRİK DİREĞİNDE BULUNAN DEMİRE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya Hüyük'te kavşak çarpışması: motosikletteki iki kişi yaralandı
images

Bahçeşehir'de motosiklet çarpışması: biri öldü, diğeri ağır yaralandı
images

Derebucak'ta seyir halindeki otomobil devrildi, dört kişi yaralandı
images

Gaziantep'te sabah alevleri: Gece Gündüz restoranında yoğun müdahale

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaymakam Haydaroğlu hasatın nabzını Feslek'te tuttu

Nazilli'de sahne ve iletişim kursları yeni dönemini açtı

Konya ovası'nda su tasarrufuna katkı veren erkenci kırmızı turpun ilk hasadı

Gaziantep'te sabah alevleri: Gece Gündüz restoranında yoğun müdahale

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı