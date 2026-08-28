Parkta düşüş sonucu demire saplanan kişi hastaneye kaldırıldı

olay yeri ve ilk müdahale:

Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta, Habip Karababa henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek parkta bulunan elektrik direğindeki demire çarptı.

Demirin sağ omzuna saplanması sonucu yaralanan Karababa için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

yaralının durumu ve müdahaleler:

Kamuoyuna yansıyan bilgide, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralının hastaneye sevk edildiği belirtildi. Hastanedeki tedavi ve takip sürecine ilişkin resmi bir detay paylaşılmadı.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

ADIYAMAN’DA PARKTA DENGESİNİ KAYBEDEREK ELEKTRİK DİREĞİNDE BULUNAN DEMİRE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.