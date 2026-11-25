Alaaddin Parkı'nda tedirgin eden görüntü:

Eskişehir'in yoğun kullanılan dinlenme alanlarından biri olan Alaaddin Parkında vatandaşların dikkatini çeken bir düzenleme, bölgede endişeye neden oldu. Park içindeki toprağın, mezar görünümünü verecek şekilde kabartıldığı ve alanın bu haliyle göze çarptığı bildirildi.

Yapının detayları ve üzerindeki yazılar:

Parkta fark edilen toprak yığınının üzerine, mezar taşına benzetilen bir fayans parçası yerleştirilmiş ve bunun üzerine sprey boyayla "Fatiha" yazıldığı görüldü. Yığının baş kısmına ise yere spreyle "Haya edep ya hu" ifadesi yazıldı; yakındaki bir ağaca da Türk bayrağı asıldığı tespit edildi. Olay, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Vatandaş tepkisi ve soruşturma:

Parkta karşılaşılan manzara, çevredeki vatandaşlar arasında hem şaşkınlık hem de tedirginlik yarattı. Görüntüler ve parkta bulunan düzenlemenin kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığının belirlenmesi için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı, olayın araştırıldığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR’İN EN İŞLEK NOKTALARINDAN BİRİ OLAN ALAADDİN PARKI'NDA GÖRÜLEN MEZAR BENZERİ TOPRAK YIĞINI VATANDAŞLARDA ŞAŞKINLIK VE TEDİRGİNLİĞE YOL AÇTI.