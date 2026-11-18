olay yeri ve müdahale:

Olay, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Denizhan Mahallesi'ndeki Çınarlı Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynayan bir çocuğun kafası parkta bulunan spor aletinin arasına sıkıştı.

Kendi başına çıkamayan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. Olay yerine gelen Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri, kontrollü bir müdahale ile çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkarttı.

müdahale süreci ve dikkat edilmesi gerekenler:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle durumun kısa sürede çözüldüğü bildirildi. Olayın ardından resmi bir açıklama yapılmış olmamakla birlikte, olay yerinde görev yapan ekiplerin çalışması sonucu çocuk kurtarıldı.

Bu tür vakalarda, park ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılması ve çocukların oyun sırasında gözetim altında tutulması önem taşıyor. Acil bir durumda zaman kaybetmeden 112'nin aranması gerekiyor.

KAFASI SPOR ALETİNE SIKIŞAN ÇOCUK İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARTILDI