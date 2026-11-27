Odunpazarı'nda gece vakti silahlı saldırı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkında dün gece meydana gelen olayda, Y.K. isimli kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın seyri:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Emniyet birimleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şahısların kaçtığı değerlendirilen 26 AIJ 701 plakalı kiralık pikabı Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak'ta durdurdu. Araç sürücüsüne farklı ihlaller nedeniyle toplam 9 bin TL idari para cezası uygulandı.

Soruşturmada ele geçen deliller ve gözaltılar:

Araçta yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfek ile tüfeğe ait fişekler ve 1 adet döner bıçağı bulundu. Araçtaki 3 kişi ile başka noktalarda yakalanan 4 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve delillerin kriminal laboratuvara gönderildiğini bildirirken, olayın nedeni ve saldırıyı gerçekleştirenlerin olası bağlantılarına ilişkin çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Bölge sakinleri, güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep etti.

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