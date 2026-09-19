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Parkta sinema gecesi hareketlilik haftasında gönülleri ısıttı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen açık hava sinemasında 'Bizim İçin Şampiyon' filmi Manisalıların beğenisini kazandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Parkta sinema gecesi hareketlilik haftasında gönülleri ısıttı

Parkta film gecesi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Parkı'nda açık hava sineması gerçekleştirildi. 'Sandalyeni Kap Gel' sloganıyla düzenlenen gösterimde, toplumun geniş kesimlerinden vatandaşlar bir araya gelerek açık havada film izleme deneyimi yaşadı.

Program ve katılım:

Etkinlik programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başrollerinde Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah olan 'Bizim İçin Şampiyon' filmi gösterimde beğeni topladı. İzleyicilere etkinlik boyunca patlamış mısır, su ve limonata ikram edildi.

Etkinliğin yerel etkisi ve amaçları:

Açık hava sineması, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın sosyal ve kültürel boyutunu güçlendiren faaliyetlerden biri olarak öne çıktı. Bu tür kültürel etkinlikler, kent sakinlerinin bir araya gelmesini sağlayarak toplumsal bağlılığı artırıyor ve haftanın sürdürülebilir ulaşım, hareketlilik bilinci oluşturma hedeflerine dolaylı da olsa destek veriyor. Manisa'daki gösterim, kent programları içinde katılımı yüksek ve erişilebilir bir etkinlik örneği olarak kayda geçti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 16-22 EYLÜL AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 16-22 EYLÜL AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİNDE "BİZİM İÇİN ŞAMPİYON" FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞTU. ATATÜRK KENT PARKI’NDAKİ GÖSTERİME VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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