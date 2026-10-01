Parktan alevlere: Kayadibi'nde minibüs hurdaya döndü

Afyonkarahisar'da park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Kayadibi Mahallesi'nde park halinde bulunan bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

yangının çıkışı ve müdahale:

Olay, Kayadibi Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen itfaiye ekipleri alevlere hızlı müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

hasar ve güvenlik durumu:

Yangında minibüs, ciddi ölçüde zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; yetkililer yangının nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

Minibüs, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi