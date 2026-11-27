TBMM'nin ulusal ve küresel rolü:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya Parlamentosu ev sahipliğinde başkent Canberra’da düzenlenen MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı’nda, parlamentoların günümüzün çok boyutlu sınamalarında oynadığı rolü anlattı. Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın katılımıyla gerçekleşen oturumda Kurtulmuş, demokrasilerin jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve ekonomik belirsizlikler karşısında daha kırılgan hale geldiğini vurguladı.

Kurtulmuş, parlamentoların yalnızca yasama organları olmadığını; halk iradesinin temsil edildiği, farklı görüşlerin dile getirildiği, yürütmenin denetlendiği ve kamu politikalarının tartışıldığı temel kurumlar olduğunu belirtti. Parlamentoların gücünün, demokrasinin dayanıklılığıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti ve kapsayıcılığın somut politikalara dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların siyasi hayata katılımının önemine değindi.

Terörsüz Türkiye sürecinin adımları:

Kurtulmuş, Meclis’in Terörsüz Türkiye sürecinde üstlendiği rolü örnek gösterdi. Sürecin başlangıcında TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 5 Ağustos 2025’te oluşturulduğunu, komisyona TBMM’de temsil edilen bir parti hariç tüm partilerin destek verdiğini anlattı. Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve hukuk camiasından gelen yüzlerce görüşün dinlendiğini; bu dinlemeler sonucunda ittifakla alınan kararlar doğrultusunda bir rapor hazırlandığını söyledi.

Kurtulmuş, raporun yol gösterici olduğunu; tek başına her şey olmamakla birlikte bir yol haritası sunduğunu belirterek TBMM’de 10 Ağustos 2026’da kabul edilen yasanın önemine işaret etti. Söz konusu kanunun, 467 milletvekilinin "evet" oyuyla—yani parlamenterlerin yüzde 80’inin desteğiyle—geçtiğini hatırlattı. Bu adımın ardından yasanın gereklerinin yerine getirileceğini ve sürecin uygulamaya aktarılacağını vurguladı.

Kurtulmuş, sürecin çatışma çözümünde örnek teşkil edeceğine dair beklentisini dile getirirken TBMM’nin özel konumuna dikkat çekti: "Bildiğiniz gibi bütün çatışma çözümlerinde mutlaka bir üçüncü göz vardır... Bizde üçüncü bir göz yok. Birinci göz de, üçüncü göz de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kendisidir." Bu vurgu çerçevesinde sürecin hem kapsayıcı hem de müzakereci bir demokrasi uygulaması olduğunu ifade etti.

Parlamenter diplomasi ve bölgesel etkiler:

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca iç barışı sağlamayacağını, aynı zamanda komşu ülkeler—özellikle Suriye ve Irak—için de olumlu etkiler doğuracağını belirtti. Silahlı grupların silahsızlanması ve rehabilitasyon süreçlerinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağına dair ümitlerini paylaştı ve bu yaklaşımı "terörsüz bir bölge projesi" ifadesiyle açıkladı.

Parlamenter diplomasinin geleneksel dış politikanın tamamlayıcısı değil, bazen onun önünü açan ve yeni işbirliği olanakları sağlayan bir alan olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, çok taraflı girişimlerin toplumlarda sahiplenilmesinin önemini vurguladı. Ulusal parlamentoların çok taraflı kararların uygulanması ve meşruiyetinin güçlendirilmesinde rol oynayacağını söyledi.

Konuşmasında, parlamentolar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve uluslararası kuruluşlar arasında sıkı işbirliğinin gerekliliğini yineleyen Kurtulmuş, TBMM örneğinin dünyanın birçok parlamentosuna yönelik bir mesaj taşıdığını belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bu, sadece Türkiye için değil, dünyanın birçok parlamentosu için de en zor sorunların bile parlamentolarda demokratik bir olgunlukla ve müzakereci bir anlayışla çözülebileceğini gösteren çok değerli bir uygulamadır."

Toplantıda yapılan açıklamalar, TBMM’nin hem iç politika düzeyinde hem de parlamenter diplomasi aracılığıyla bölgesel barışa katkı sunma hedefini ortaya koydu. Kurtulmuş’un ifadeleri, Meclis’in çatışma çözümü ve demokratik denetim bağlamında üstlendiği sorumluluğun altını bir kez daha çizdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM’nin üstlendiği role dikkati çekerek, "Bu, sadece Türkiye için değil, dünyanın birçok parlamentosu için de en zor sorunların bile parlamentolarda demokratik bir olgunlukla ve müzakereci bir anlayışla çözülebileceğini gösteren çok değerli bir uygulamadır" dedi.