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Partide hesap: Çanakkale'de Ayhan Gider'den yolsuzluğa sıfır tolerans

Ayhan Gider, Çanakkale'de muhtarlarla buluşmasında yolsuzluğa bulaşanların partili sayılamayacağını, hesap sorulacağını söyledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:02

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Elif Demir

Partide hesap: Çanakkale'de Ayhan Gider'den yolsuzluğa sıfır tolerans

Çanakkale toplantısında verilen mesaj:

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesi Karabiga beldesinde düzenlenen köy ve mahalle muhtarları toplantısında partisinde başlayan yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gider, ülkenin bir "arınma dönemi"nden geçtiğini belirterek, partinin bu süreçte ilkeli ve kararlı duracağını vurguladı.

yolsuzluk operasyonlarının kapsamı:

Gider, konuşmasında 31 Mart 2024 ile 17 Nisan 2026 tarihleri arasında soruşturma izni verilen belediye sayıları üzerinden karşılaştırma yaptı ve CHP için 371, AK Parti için ise 677 sayısını verdi. Kırıkkale Belediyesi’nde 15 kişinin tutuklanmasına da atıf yaparak, partinin bu tür olaylarda yüksek hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

Topluluk önünde yaptığı vurgularda, partinin itibarını koruma gereğine dikkat çeken Gider, parti içindeki yolsuzluk iddialarına karşı sert bir duruş sergilediklerini söyledi. Gider, toplum vicdanı ve hukukun gerektirdiği ne varsa bunun takipçisi olunacağını belirtti.

fon ve borsa soruşturmaları ile disiplin adımları:

Fon ve borsadaki iddialara dair konuşan Gider, henüz mahkeme kararı bulunmayan bazı dosyalar hakkında partinin önleyici adımlar attığını anlattı. İddia konusu olan bir isim için istifanın alındığını, söz konusu kişinin üstlendiği tüm görevlerden uzaklaştırıldığını ve ailenin mal varlığına tedbir konduğunu açıkladı.

Gider, Cumhurbaşkanı’nın tutumunu da hatırlatarak bir alıntı yaptı: "evladım da olsa soruşturma geçiriyorsa, hırsızlığa bulaşmışsa benim için yok hükümdedir." Bu yaklaşımın parti içinde de benimsendiğini söyledi ve gerektiğinde adli, idari ve siyasi bedellerin ödetileceğini vurguladı.

örgüt iddiaları ve siyasi yorumlar:

Konuşmasında FETÖ iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gider, bazı bilgilerin eski örgüt yapılanmalarından kaynaklandığını savundu. İmamoğlu ve Özgür Özel gibi muhalefet figürlerine yönelik sözlerinde, ‘‘bu dosyaların ve bazı ifadelerin kaynağı’’ tartışmasına değindi ve gündemdeki soruşturmaların sadece yerel değil, geniş bir çerçevede değerlendirildiğini belirtti.

Gider, hem "açık ve örtülü FETÖ'cüler" hem de "açık ve örtülü hırsızlar" ifadesini kullanarak, hangi pozisyonda olursa olsun kusuru ortaya çıkan herkesin hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

muhtarların talepleri ve toplantıya katılanlar:

Milletvekilinin konuşmasının ardından muhtarlar söz aldı; yol, altyapı, içme ve sulama suyu, tarım, orman ve çevre konularındaki talepler toplantıda gündeme geldi. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İl Genel Meclisi üyeleri, ilçe teşkilatları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan gibi isimler toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda yerel hizmet talepleri detaylandırılırken, Gider katılımcılara partinin hem yolsuzlukla mücadelede hem de yerel hizmetlerin takibinde kararlı olduğunu belirtti ve muhtarların ilettiği ihtiyaçların takipçisi olunacağını taahhüt etti.

AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ AYHAN GİDER

AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ AYHAN GİDER

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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