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Paşacık Mahallesi'nde beşinci kattan düşen 18 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi

Aksaray Paşacık Mahallesi'nde 5. katın camından düşen 18 yaşındaki Zeynep Nazlı Öztaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 00:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Paşacık Mahallesi'nde beşinci kattan düşen 18 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi

Paşacık Mahallesi'nde camdan düşüş

Aksaray'da Paşacık Mahallesi 1683. Sokak'taki 5 katlı binada dün akşam saatlerinde oturdukları 5. katın camından düşen 18 yaşındaki Zeynep Nazlı Öztaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, nedeni henüz belirlenemeyen şekilde camdan düşen Öztaş için çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Öztaş Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma ve müdahale:

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Öztaş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir tahkikat başlattı; soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

AKSARAY’DA 5. KATIN CAMINDAN AŞAĞIYA DÜŞEN 18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ.

AKSARAY’DA 5. KATIN CAMINDAN AŞAĞIYA DÜŞEN 18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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