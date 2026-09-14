Paşacık'ta camdan düşen 18 yaşındaki genç kızın tedavisi sürüyor

Olayın gelişimi

Olay, Paşacık Mahallesi 1683. Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oturdukları 5. katın camından düşen 18 yaşındaki Z.Ö. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından genç kız, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Olayla ilgili olarak düşüşün nedenine yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı; olayın gerçekleşme şekli henüz netleşmedi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre genç kızın hastanedeki durumu ağır olup, tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı