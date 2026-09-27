Paşalimanı açıklarında kuşların ahengi

Paşalimanı kıyısında doğal bir gösteri

Balıkesir’in Marmara Denizinde, Paşalimanı Adası yakınlarında dron ile kaydedilen görüntüler, doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Gökyüzünde birbiriyle uyum içinde hareket eden yüzlerce kuşun oluşturduğu düzen, izleyenlere adeta bir görsel şölen sundu.

Görüntülerin öne çıkan kareleri:

Dron kamerası, kuşların senkronize uçuşlarını farklı açılardan yakalayarak belgesel sahnelerini andıran anlar verdi. Kuşların dalga dalga yayılan formasyonları ve ani yön değişiklikleri, karelere ritmik bir akış kazandırdı.

Davranış ve yorumlar:

Kayıtlarda gözlenen düzenli toplu uçuş, bazı gözlemciler tarafından kuşların göçe hazırlanıyor olabileceği şeklinde yorumlandı. Görüntüler, bölgedeki doğal hareketliliğin ve kuşlardaki toplu davranışların çarpıcı bir örneğini oluşturuyor.

Dronla yapılan kayıtlar, kıyı ekosisteminin izlenmesi ve doğa gözlemlerinin paylaşılması açısından önemli görsel veriler sunuyor. Bu tür görüntüler, hem kamuoyunun ilgisini çekiyor hem de bölgedeki canlı çeşitliliğine dair farkındalığı artırıyor.

MARMARA DENİZİ'NDE YÜZLERCE KUŞUN DANSI ANDIRAN SENKRONİZE UÇUŞLARI ADETA GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNDU