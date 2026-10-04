Pasifik pre-cop'ta Murat Kurum başkanlığında saha incelemeleri ve müzakere hazırlıkları

Pasifik'te gerçekleştirilecek Pre-COP toplantıları Antalya'daki COP31'e hazırlık niteliğinde:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) sürecinin kritik adımlarından biri olan Pre-COP toplantılarına başkanlık edecek. Bu yıl organizasyon, Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da 5-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor ve Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31'e zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Toplantılara ilişkin program, Tuvalu'da liderlerle saha çalışmaları ve Fiji'de yürütülecek yoğun müzakereler etrafında şekilleniyor. Pre-COP boyunca ele alınacak başlıca konular arasında 1,5°C hedefinin korunması, iklim finansmanına erişimin iyileştirilmesi, okyanus-iklim bağlantısının güçlendirilmesi ve Pasifik ülkelerinin seslerinin küresel gündeme taşınması yer alıyor.

Liderlerin saha programı:

Program kapsamında liderler önce yaklaşık 10 bin nüfuslu atol grubu olan Tuvalu'yu ziyaret edecek. Burada Tuvalu Kıyı Uyarlama Projesi gibi uygulama örnekleri yerinde incelenecek; deniz seviyesinin yükselmesine karşı tasarlanmış ıslah edilmiş karasal alanlar ve güneş enerjisi projeleri görülecek. Tuvalu'da yapılacak saha ziyaretleri, katılımcılara ada yaşamını deneyimleme ve uyarlama çözümlerini doğrudan gözlemleme fırsatı sunacak.

5 Ekim Pazartesi günü Fiji'de düzenlenecek karşılama töreninde Murat Kurum "COP31 Antalya ve Eylem Gündemi"ni kamuoyuna açıklayacak. Ardından UNFCCC yöneticileri ve diğer ülkelerin iklim ve enerji bakanlarıyla ikili görüşmeler planlanıyor. 6 Ekim'de ise Kurum, Tuvalu'daki Liderler Programı'na katılacak ve aynı gün Fiji'deki Liderler Genel Oturumu'nda Pre-COP'tan Antalya'ya uzanan öncelikleri aktaracak.

Müzakereler, finans başlıkları ve okyanus bağlantısı:

Fiji'deki toplantılarda yaklaşık 4 bin delege'nin katılması beklenen müzakereler, Kasım'daki COP31 için politika ve teknik zemin hazırlayacak. 7 Ekim'de açılış konuşmasını yapacak olan COP31 Başkanı, gözlemci gruplarla yürütülecek diyaloglara katılacak ve UNFCCC ekibi tarafından brifingler alacak. 8 Ekim'de gerçekleştirilecek oturumlarda ise "Finansmana Erişim" ve "Okyanus ve İklim Bağlantısı" başlıkları ele alınacak; Kurum bu oturumlarda Türkiye'nin COP31 eylem gündemi önceliklerini ve Trabzon Mavi Diyaloğu'ndan çıkacak mesajları vurgulayacak.

Pasifik Pre-COP, uluslararası aktörlerin adaptasyon, finansman ve okyanus politikalarını Pasifik ülkelerinin öncelikleriyle harmanlayarak Antalya'daki COP31 için siyasi ivme oluşturmayı hedefliyor. Murat Kurum'un başkanlığında yürütülecek süreç, bölgesel deneyimlerin küresel müzakere masasına taşınmasına odaklanacak ve COP31 müzakerelerine somut katkı sağlamayı amaçlayacak.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, PRE-COP ZİRVESİ’NE BAŞKANLIK EDECEK. (ARŞİV)